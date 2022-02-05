Elazığ Belediyesi çocukların isteğini geri çevirmedi

En çok hamburger istenmesi üzerine meclis üyeleri çocuklara hamburger dağıttı.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara kendilerinden ne istedikleri hakkında bir anket yaptı. Yapılan ankette çocukların büyük çoğunluğu birçok seçenek arasından hamburgeri seçti. Bunun üzerine meclis üyeleri, çocukların isteğini geri çevirmeyerek Çatalçeşme, Yemişlik ve Bızmişen TOKİ'lerinde yaşayan çocuklara hamburger dağıttı. Elazığ'da bulunan 41 mahallenin tamamında yaşayan çocuklara hamburger dağıtmayı hedefleyen meclis üyeleri bu tür etkinliklerin devamının geleceğini kaydetti.

Gençlik Meclisi olarak bu gün farklı bir etkinlik yaptıklarını belirten Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, "Belediye başkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sosyal medya üzerinden başlatmış olduğumuz bir anket çalışmamız vardı. Şehrimizde ikamet eden çocukların gençlik meclisinden nasıl bir beklentisi var, onlar için neler yapabiliriz diye. Çocuklardan gelen talepler içinde en fazla hamburger isteği oldu. Bizde bir karar alıp bir proje başlattık. Elazığ'daki tüm mahallelerde çocuklara hamburger ikramında bulunma kararına vardık. Bu gün Çatalçeşme, Bızmişen ve Yemişlik mahallelerine geldik. Bildiğiniz üzere bu mahalleler Elazığ'da deprem sürecinden sonra ortaya çıkan mahalleler. Elazığ'daki 41 mahallenin tamamına da hamburger ikramında bulunmaya devam edeceğiz. Gençlik merkezi olarak buna benzer etkinlikler daha öncesinde de yapmıştık. Bundan sonraki süreçte de yine bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanının hamburger sürprizi yaptığını aktaran mahalle çocuklarından Ela Ateşçelik, “Dışarda oyun oynarken gençlik meclisinden abi ve ablalarımız geldi, belediye başkanımız bize hamburger ikramında bulunmuş. Abiler ablalar da bize ikram ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok beğendim” diye konuştu.