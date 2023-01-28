Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitimler sürüyor

Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yöntemleri başta olmak üzere psiko-sosyal sorunlara müdahale, yaşanan güçlükler karşısında yapılması gerekenler ve topluma entegrasyon gibi konuların yanında ritim dersleri de veriliyor.

Düzenlenen kurslara gelerek hayata tutunan özel bireyler, aldıkları eğitimler ile bundan sonraki hayatlarına hazırlanıyor.