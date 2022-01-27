Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evinde 5 binin üzerinde hayvan tedavi edildi

Elazığ'da yaklaşık 30 dönüm üzerine yapılan Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi, 2017 yılında hizmete girmesinin ardından 5 bin hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük, modern ve donanımlı tesislerinden olan hayvan hastanesi, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının daha modern bir şekilde tedavi olmalarını sağlıyor. Uzman hekimler tarafından 7 gün 24 saat bakımları yapılan hayvanlar, alttan ısıtmalı odalarda daha sıcak bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

5 yılda 2 bin 400 sahiplenme yapıldı

Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi veteriner hekimi Hasan Hüseyin, merkezlerinin 5'inci yılına girdiğini söyledi. 5 yılda 200 binin üzerinde kısırlaştırma yaptıklarını aktaran Hüseyin, "Bu süre içinde 2 bin 400'ün üzerinde sahiplenme yapıldı. Gelen hayvanlar önce ameliyathane kısmına alınıyor eğer ergenlik çağındaysa bakılıyor, ergenliğe girmişse kısırlaştırması yapılıyor. Yavrulu ya da anneli yavruysa padokları alınıyor. Yavruysa 2 aylığını doldurmuşsa iç dış parazitleri vuruluyor. Ergenlik çağına girmesi bekleniyor bu şekilde kısırlaştırılması yapılıyor. Şu anda Geçici Hayvan Bakım Evimiz alttan ısıtmalı doğalgazla ısınıyor. Bunun yetmediğini düşündüğümüz için anneli yavrularımızın altına daha iyi ısınabilsinler, üşümesinler diye battaniye serdik. Hatta ekiplerimiz gelen şikayetler üzerine yolda bulduklarını, donmak üzere olan hayvanları da barınağa getiriyorlar. Hayvanlar barınakta bize emanet" dedi.

"Vatandaşlar sahiplenirse sıcak yuvaları olur"

Son zamanlarda sosyal medyada burayı kötülemeye çalışan şahısların olduğunu belirten Hüseyin, "Burada her daim hizmet veriyoruz. Biz hiçbir zaman barınağımızı isteyerek kapatmadık, bu pandemiden ötürü kapatıldı. Burada katliam yapılmıyor, her şey rayında işliyor. Barınağa getirilen pitbull cinsi köpekler genelgeye göre 14 Ocaka kadar kısırlaştırma dahi yapamıyorduk. Ama artık genelge süreci bittiği için bütün pitbulları ya da yasaklı olan hayvanları kısırlaştırmaya başladık. Şu anda barınağımızda 340 tane hayvan var. 2021 yılında kedi ve köpek olmak üzere 170 tane hayvan sahiplendirdik. Bunu 2022 yılında daha da artırmaya çalışacağız. Yavruların sahiplendirilmesi ve yuvalanması lazım biz burada elimizden geldiğince çaba gösteriyor. Ama vatandaşlar sahiplenirse daha sıcak yuvaları olur. Kış şartlarında belediyemiz 90 parka kedi, köpek ve kuşların beslenebileceği aparat kurdurdu. Biz onlara haftanın 3 günü mama ve buğday bırakıyoruz. Bizim yetişemediğimiz durumlarda vatandaşalar kapılarının önlerine bir kap su veya yemek artıklarını bıraksalar bile yeterli olacak” ifadelerini kullandı.