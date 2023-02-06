Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, deprem bölgesinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de Malatya'da enkaz başında çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Yıkım olan illere ülke genelinden birçok destek ekip gönderildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de Malatya'ya yardıma koştu. Ekipler, enkazlarda arama kurtarma çalışmasına katıldı.