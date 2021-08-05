Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'ta yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını nedeniyle bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla Manavgat-Gündoğdu bölgesine sevk edilen ekipler, bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek ve farklı bölgelere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Elazığ Belediyesi olarak orman yangının yaşandığı Manavgat-Gündoğdu bölgesine iki araç ve 8 personel sevk ettiklerini belirten Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, ‘'Ülkemizde meydana gelen yangınlardan dolayı hepimiz üzgünüz. Özellikle itfaiye teşkilatları bu yangınlara karşı çok büyük emek verip çaba sarf etmektedirler. Bizler de Elazığ Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın vermiş olduğu talimatlar sonrasında iki araç ve 8 personelimizi Manavgat-Gündoğdu bölgesindeki kriz masasının emrine gönderdik. Ekiplerimiz günlük 3-4 saatlik istirahat dışında sahada yangın söndürme çalışmalarına destek vermekteler. Ekiplerimiz bölgedeki insanlara hem psikolojik olarak destek verip hem de teknik olarak yardımlarına koşmaktalar. İnşallah kısa sürede yangınları kontrol altına alıp yangınların yaşandığı bölgeleri zor durumdan kurtaracağız. Şunu da belirtmek isterim ülkemizin güçlü itfaiye ve orman teşkilatları var. Orman yangınlarının kendine göre teknik bir boyutu vardır. Yangınları tam kontrol altına aldık dediğimiz zamanda bile rüzgarın yön değiştirmesi sonucu aldığınız tedbirler bir anda boşa çıkmış oluyor. Bu tür yangınlarda ara boşluklar, tampon bölgeler ve iş makineleri çok büyük önem arz ediyor. Nemin düşük olması ve hava sıcaklıklarının çok yüksek olması orman ve arazi yangınlarıyla mücadeleyi güçleştirmektedir. Orman yangınlarını kontrol atına alsanız bile soğutma ve söndürme çalışmaları yine uzun bir süre almaktadır. Ama bizim ülkemiz güçlü bir ülke. Hemen hemen ülkemizin tüm belediyelerinden itfaiye ekipleri takviye ekip olarak şu anda yangın bölgelerinde. İnşallah bu yangınları bir an önce bertaraf ederiz” dedi.