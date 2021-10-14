Elazığ Belediyesi kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor

Bir yandan günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, İcadiye ve Rüstempaşa mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Rutin hizmetlere ek olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda cadde ve sokaklar süpürülerek vakumlu arazözlerle yıkandı. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan otobüs durakları ve çeşmelerde buharlı temizlik aracıyla hijyen sağlandı.