Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı 8 Ekim'de başlıyor

Elazığ Belediyesi tarafından gazeteci-yazar Ahmet Kabaklı anısına düzenlenecek Ulusal Kitap Fuarı, 8 Ekim'de başlayacak. Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen ve Elazığlıların büyük özlemle beklediği Kitap Fuarı, şehrin gelecek vizyonuna önemli bir katma değer olarak kazandırılan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 8 Ekim'de başlayacak olan Kitap Fuarı, 16 Ekim'de sona erecek. Seçkin 60 yayınevinin katılacağı Kitap Fuarı, sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Elazığlılar tarafından heyecanla beklenen fuarın, çevre illerden de kitap dostlarını ağırlaması bekleniyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı anısına düzenlenecek Kitap Fuarı'nda değerli kalemler Banu Avar, Metin Önal Mengüşoğlu, Kemal Varol, Ahmet Turgut, Fazilet Seyitoğlu, Ali Haydar Haksal, Ahmet Vehbi Vakkasoğlu, Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsmail Kılıçarslan, Üzeyir İlbak, Murat Bahadır Akkoyunlu, Yusuf Kaplan, Serhat Yabancı, A. Haluk Özdil, Türker Akıncı, Sinan Yağmur ve Ahmet Haldun Terzioğlu imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla bir araya gelecek.

Öte yandan, Elazığ Belediyesi tarafından Kitap Fuarı'na gelecek olan 10 bin öğrenciye 25 lira değerinde hediye çeki dağıtılacak, fuar süreci boyunca da öğrenciler alana ücretsiz bir şekilde götürülecek.

8 Ekim'de başlayacak olan Kitap Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarı'na tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Şehrimizin gelecek vizyonu açısından önemli bir kazanım olan ve şehrimizin fuarcılık alanında marka değer kazanmasına önemli katma değerler sağlayacak olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimiz şehrimiz adına çok kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bir kültür ve sanat şehri olan Elazığ'ımızda düzenleyeceğimiz Kitap Fuarı, şehrimizin ve bölgemizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağı gibi tanıtım noktasında da önemli geri dönüşler sağlayacaktır. Dokuz gün sürecek olan Kitap Fuarı'nda başta öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz binlerce esere ulaşacak ve birbirinden değerli kalemlerle buluşma fırsatı yakalayacak. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı anısına düzenleyeceğimiz Kitap Fuarı'mıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.