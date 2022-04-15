Elazığ Belediyesi larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte larva ile mücadele çalışmalarına start verdi. Bu nedenle ekipler şehir genelinde sivrisinek, karasinek ve böcek larvalarının üreme noktaları olan mazgallar, süs havuzları, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, dereler, rögarlar ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmaları yaptı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasının yanı sıra vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için larva ile mücadele çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.