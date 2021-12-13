İhlas Haber Ajansı

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Elazığ Belediyesi larvalara karşı kış mücadelesine devam ediyor

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler haşere ile mücadele çalışmaları kapsamında sisleme ve larva çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye ekipleri tarafından, sivrisinek ve karasineklerin kış aylarında barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması yapılıyor. Şehir merkezinde haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar ve foseptik alanlarda sineklerin üreyebilme potansiyelinin bulunduğu alanlarda larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.


Elazığ Belediyesine bağlı ekipler, şehrin tamamında bulunan tüm sokaklarda rögar kapaklarında sisleme çalışmalarına devam ediyor.

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