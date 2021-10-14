Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası açılıyor

Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak sunan Elazığ Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde toplam 7 bin metrekare alan üzerinde bin 200 metrekare kapalı alana sahip yeni Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binasında hizmet vermeye devam edecek. Binada 20 adet morg, 5 adet gasilhane, bekleme salonu ve idari birimler, 200 kişilik cami yer alacak ve aynı anda 4 cenaze namazı kılınabilecek. Yapılan bu yatırımla vatandaşlar, şehir içinde trafik sıkışıklığı yaşamadan cenaze namazlarını eda ederek, cenazelerini mezarlık alanlarına nakledebilecek. Çevre düzenleme çalışmalarıyla son derece modern bir kimliğe sahip Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası, geniş otopark alanıyla da vatandaşa rahat ve konforlu hizmet sunacak. Modern bir yapı olarak şehre kazandırılan Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binasına gelen vatandaşlar, cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini tek merkezde rahatlıkla yapabilecek.

"İyi ve zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanındayız"

İyi ve zor zamanlarında vatandaşların yanında yer almanın sosyal belediyeciliğin bir gereği olduğunu dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Vatandaşa sunulan hizmet kalitesini artırmak adına şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyoruz. Tek gayemiz bu şehirde yaşayan hemşerilerimizin yaşam kalitelerine değer kazandırmak, şehrin gelişimine değer kazandırmaktır. Fevzi Çakmak Mahalle'mizde hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle inşa edilen Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binamızın açılışını 15 Ekim Cuma günü saat 13.00'da gerçekleştireceğiz. Sosyal belediyecilik çalışmalarımız doğrultusunda şehrimize kazandırdığımız Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binamızın devreye girmesiyle vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitemizi daha da artırmış olacağız. Vatandaşlarımız artık en zor günlerinde tek merkezden işlemlerini rahatlıkla yapabilecekler. Katkılarından dolayı hayırsever vatandaşımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.