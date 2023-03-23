Elazığ Belediyesi pet shop açmak isteyenlere eğitim verdi

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi Hazar Salonu'nda pet shop açmak isteyen vatandaşlar için eğitim programı gerçekleştirildi. Veteriner Hekim Hasan Hüseyin Doğan tarafından pet hayvanların bakım ve barınma şartlarıyla ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde, pet hayvanlarında beslenme, bakım, insanlara bulaşan hastalıklar, tuvalet eğitimi, iş sağlığı ile güvenliği, pet hayvanları satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Eğitim programının ardından 15 katılımcıya belgeleri Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu tarafından verildi.

Pet hayvanı satan iş yerlerinin standartlara uyması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Hasan Hüseyin Doğan, "Elazığ Belediyesi olarak şehrimizdeki bütün can dostlarımızın korunması için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu çerçevede pet hayvanı satan iş yerlerinin de belli standartlara uyması gerekiyor. Pet shop açmak isteyen vatandaşlarımızın hayvan ekolojisi, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi, pet hayvanlarının korunması gibi konularda son derece bilgili olmaları gerekiyor. Biz de belediye olarak bu konu ile ilgili detaylı bir eğitim programı düzenledik ve aldıkları bu eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim alan 15 vatandaşımıza işlerinde başarılar ve bol kazançlar diliyorum" dedi.