İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde, tasavvuf müziği sanatçısı Turgut Kırgıl vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Ramazan Etkinlikleri' çerçevesinde, tasavvuf müziği sanatçısı Turgut Kırgıl vatandaşlarla bir araya geldi.


Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliklere vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Etkinliğin 18. gününde Elazığlı tasavvuf sanatçısı Turgut Kırgıl vatandaşlarla bir araya gelerek eserlerini vatandaşların beğenisine sundu. Programın sonunda ise Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu tarafından sanatçı Kırgıl'a plaket ve hediye verildi.


Etkinliklerin Ramazan ayının son gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.