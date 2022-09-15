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Elazığ Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ Belediyesi, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına yem ve su bıraktı.


Yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar, sahipsiz kedi ve köpekler için Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede sokak hayvanlarının korunması için çalışmalarını yürüten ekipler, kentin farklı birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı.


Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Sizleri hiç unutur muyuz. Can dostlarımızı mamasız ve susuz bırakmıyoruz" denildi.

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