Elazığ Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Elazığ Belediyesi sadece kar yağınca değil, her daim sokak hayvanlarının yanında olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarında sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için başlattıkları hummalı çalışmaları sürdürüyor. Daha önce mahallelerde bulunan 90 parka su ve mama kapları yerleştiren ekipler, her gün sabah saatlerinde bu noktaları ziyaret ederek su kontrolü yapıp kedi ile köpekler için mama ve kuşlar için yem bırakıyor. Belediye ekiplerini gören sokak hayvanları ise koşarak yanlarına gidiyor ve bırakılan mamaları yiyor.

Öte yandan ekipler, hasta ve yaralı olan kedi ile köpekleri tespit ediyor. Tespit edilenler, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ediliyor.

Belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlardan Lütfiye Pirinç, “Burada 40 kedi var. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Bu dünya geçici. Ahirette var. Vatandaşlar onları da düşünsün. Kendi karnımızı doyurmakla olmuyor. Belediye mahalledeki parka 2 kedi evi yaptırdı. Belediyeden Allah razı olsun. 2-3 ev daha yapılsa çok iyi olur" dedi.