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Elazığ Belediyesi, sokak ve yaban hayvanları için yem bıraktı

Elazığ Belediyesi ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için kent genelinde farklı noktalara yem, mama ve ekmek bıraktı.


Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Bu çerçeve de belediye ekipleri, kentin farklı noktalarına yem, mama, ekmek ve su bıraktı. Ekipler ayrıca, yüksek kesimlere kuşlar için açık alanlara buğday ve ekmek bırakırken, doğada bulunan yaban hayvanları için de çeşitli yiyecekler bıraktı.

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