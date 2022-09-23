Elazığ Belediyesi, toplu iş yeri alanları oluşturuyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin vizyonuna katma değer sağlamak hedefi doğrultusunda şehre kazandırılacak İnşaat Malzemecileri Sitesi, Atık Toplayıcılar ve Hurdacılar Sitesi ile Briketçi-Kiremitçiler Sitesi oluşturulacak alanlarda incelemelerde bulundu. Atık Toplayıcılar ve Hurdacılar Sitesi için Sarıçubuk mevkiinde 40 dönümlük alan, Briketçi-Kiremitçiler Sitesi için de yine Sarıçubuk mevkiinde 50 dönümlük alan oluşturuldu. Oluşturulacak toplu iş yeri alanlarında incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin geleceğine, vizyonuna değer kazandıracak çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini ifade ederek, "İnşaat Malzemecileri Sitesi, Atık Toplayıcılar ve Hurdacılar Sitesi ile Briketçi-Kiremitçiler Sitesi için yer tespit çalışmalarımızı tamamladık. Projelerimizin tamamlanmasıyla esnaflarımız da modern bir alanda hizmet sunma imkanına kavuşmuş olacak. Esnaflarımızın yeni çalışma alanlarına taşınmasıyla şehir merkezindeki görüntü kirliliği giderilmiş olacak, şehir kimliğine değer kazandırılmış olacak" dedi.