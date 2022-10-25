İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ Belediyesi voleybol 2'de 2 yaptı

Elazığ Belediyesi Voleybol, Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Lig 15. Grup 3. haftasında konuk ettiği Ada Koleji Zeugma Spor'u 3-2 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 3. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Ada Koleji Zeugma Spor'u 3-2 mağlup etti. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta 25-23 ve 25-17'lik setlerle 2-0 öne geçen Elazığ ekibi, rakibinin 21-25, 22-25'lik setlerine engel olamayınca durum 2-2 oldu. Tay-Break setinde hata yapmayan Elazığ Belediyesi Voleybol, seti 15-10 ve maçı 3-2 alarak 2 puanı hanesine yazdırdı.


Elazığ ekibi grubun 4. haftasında deplasmanda Rasus Kimya Hatay Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.