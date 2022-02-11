Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar'a gidiyor

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 13. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar Belediye ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Mardin Gençlik'i 3-0'la geçen mavi-beyazlı ekip, Diyarbakır ekibi karşısında da galibiyet hedefliyor. 13 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayacak olan Bağlar Belediye - Elazığ Belediyesi Voleybol maçına Bağlar İlçe Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Elazığ Belediyesi Voleybol bu maç öncesi 26 puanla 2. basamakta yer alırken, Bağlar Belediye 20 puanla 3. durumda.