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Elazığ Belediyesi Voleybol, rahat kazandı

Elazığ Belediyesi Voleybol, Kadınlar Voleybol 2.

Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Adıyaman Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 15. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyesi Voleybol, 15. hafta maçında Adıyaman Gençlerbirliği'ni ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Elazığ ekibi 25-9, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı. Puanını 11'e yükselten ve 3. sıraya yerleşen Elazığ Belediyesi Voleybol, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep ekibi Merinos Gençlik ile karşılaşacak.

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