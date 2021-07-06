Elazığ Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni gerçekleştirildi

Elazığ Belediyesi'nin çocukları küçük yaşta spora teşvik etmek ve öğrencilerin yaz tatil dönemini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Haydi Çocuklar Spora' sloganıyla başlattığı yaz spor okulları açılış töreni gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla Kültür Park Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış törenine Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Müfridat Şara, EBUAŞ Genel Müdürü Nazım Göktekin, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Yaz spor okulları açılış töreninde bir konuşma yapan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, yaz spor okullarının 3 branşta hizmet vereceğini belirtti. Elazığ Belediyesi yaz spor okullarına yoğun bir katılımın olduğunu ifade eden Bilginoğlu, "Öncelikle bu hizmetin sunulması ve çocuklarımızın yaz tatili döneminde enerjilerini atmalarına vesile olacak yaz spor okullarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaz spor okulumuz futbol, basketbol ve yüzme branşlarında hizmet verecek. Spor okulumuza yoğun bir katılımın olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde birçok sosyal aktiviteden uzak kalan çocuklarımız yaz tatilini spor yaparak dolu dolu geçirecekler. Burada çocuklarımız branşında uzman eğitmenler nezaretinde iki ay boyunca faydalı eğitimler alacaklar. Değerli Belediye Başkanımız bugün bizlerle birlikte olamadı ama başkanımızın sevgili çocuklarımıza selam ve sevgilerini ailelerine ise spor okulumuza göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletiyorum. Ayrıca bizlere bu hizmeti sunma fırsatı tanıdığı için Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Futbol, basketbol ve yüzme branşında yaklaşık 500 sporcuyla eğitimlerine start veren Elazığ Belediyesi yaz spor okullarında eğitimler 3 Eylül'e kadar devam edecek. Eğitimler futbol branşında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, basketbol branşında pazartesi, çarşamba, cuma yüzme branşında ise çarşamba, cuma ve pazar günleri alanında uzman antrenörler tarafından verilecek.