Elazığ Belediyesi'nden aile içi iletişim semineri

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Aile İçi İletişim' konulu seminer yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi, kadınlara yönelik destekleyici eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından ‘Aile İçi İletişim' konulu seminer düzenledi. Aile Danışma ve Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Sosyolog ve Aile Danışmanı Ayşe Keskin tarafından verilen seminerde, ‘Evlilik kurumuna geçiş aşamalarında bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlar' ve ‘Mutlu evlilik hayatının inşasında çiftlere bireysel olarak düşen görev ve sorumluluklar' konuları ele alındı. Seminerde ayrıca, ebeveyn ilişkisi ve iletişimin aile hayatının en değerli üyelerinden olan çocuklara olan etkisi anlatıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği program sonunda Sosyolog Ayşe Keskin, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.