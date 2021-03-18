Elazığ Belediyesi'nden amatör kulüplere destek

Elazığ Belediyesi tarafından 102 amatör spor kulübüne 300 bin TL'lik destekte bulunuldu.

Elazığ Belediyesi, amatör spor kulüplerini destekleme kapsamında federasyona bağlı 32 branşta faaliyet gösteren 102 kulübe 300 bin TL yardımda bulunuldu. Amatör spor kulüplerine sağlanan nakdi yardım için Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda program düzenlendi.Programa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, EASKF Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Levent Aytar ile Alaattin Özdemir ve Spor Taban Birlikleri temsilcileri katıldı.

Amatör olarak futbol oynadığı anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,”Bizleri var eden, şehrimize hizmet anlamında ilk adımı attığım bu camia benim için çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli. Malumunuz uzun süre amatörde futbol oynadım ve akabinde spor kulübü başkanlığı, 8 yıl boyunca Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı yaptım. Sizlerle çok güzel günler geçirdik. İlimizin sporunun gelişmesi adına çok önemli çok kıymetli adımları beraber attık. 2010 yılında 37 kulüple devraldığımız ASKF başkanlığını 87 kulüple saygıdeğer Mustafa Gür kardeşimize ve ekibine devrettik. Mustafa Gür Başkanımız ve ekibi göreve geldiği günden beri hem kulüp sayısının arttırılması noktasında hem de ilimizin sporunun gelişmesi noktasında çok büyük gayretleri ve fedakarlıkları var. Sizlerin yapmış olduğu işin ne kadar anlamlı olduğunu ben biliyorum. Gerçek manada ailenizden fedakarlık ederek mesainizden fedakarlık ederek tamamen kendinizi gençliğe adayarak ilimizin sporuna yaptığınız çalışmalar çok kıymetli ve çok anlamlıdır. Bu anlamda işinizin ne kadar zor olduğunu en iyi bilenlerden biriyim” şeklinde konuştu.

Geleneksel hale getirdikleri nakdi desteği bu yılda artırarak devam ettirdiklerini aktaran Şerifoğulları, 300 bin TL nakdi yardımı tüm kulüplere dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından nakdi yardım kapsamında 300 bin TL'lik temsili çek, Şerifoğulları tarafından spor kulüplerine teslim edildi.