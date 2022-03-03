Elazığ Belediyesinden atık ilaç toplama projesi

Elazığ'da imzalanan protokol kapsamında toplanan atık ilaçlar Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde depolanarak lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilecek.

Elazığ Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası arasında atık ilaçların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi protokolü imzalandı. Tarihi geçmiş ilaçların toplanarak güvenli bir şekilde imha edilmesi amacıyla hayata geçirilecek proje ile toplam 140 noktadaki eczaneye atık ilaç toplama kumbarası yerleştirilecek. Toplanan atık ilaçlar Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde depolanarak lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, daha güvenli bir çevre için çalışmanın büyük önem taşıdığı ifade edilerek, “Çevre Koruma Müdürlüğü'müz tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası iş birliğiyle tarihi geçmiş ilaçların güvenli bir şekilde imha edilmesi için şehrimizin 140 noktasındaki eczaneye atık ilaç toplama kumbarası yerleştirilecek. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri ilaçları bu kumbaralara bırakarak, çevrenin korunmasına destek sağlayacaklar. Vatandaşlarımızdan daha iyi bir gelecek için bu projeye destek sağlamalarını istiyoruz” denildi.