Elazığ Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Son günlerde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın, başkan yardımcılarımızın ve idarecilerimizin adı kullanılarak yardım adı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Elazığ Belediyesi tarafından yardım ve destek adı altında vatandaşlardan yardım talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşı dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek emniyet güçlerini bilgilendirmeleri önemle rica olunur” denildi.