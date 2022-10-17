Elazığ Belediyesi'nden jeotermal sera yatırımı

Elazığ Belediyesi tarafından Cip Köyü Jeotermal Kaynak Suyu Sahası'nda, 15 bin metrekarelik alanda kurulacak jeotermal sera alanında çalışmalar devam ediyor.

Elazığ Belediyesi tarafından istihdam ve kalkınmaya yönelik önemli bir proje daha hayata geçiyor. Cip Köyü Jeotermal Sera Alanı'nda, 2 bin metreden çıkarılacak termal su kaynağı, yatırım değeri kazanıyor. Sera alanında direk ankrajları döküm çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sera alanının şekillenmiş olacağı bildirildi.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Alanda kurulacak jeotermal sera yaklaşık 10 dönümlük kapalı alana sahip olacak. Sahada, 600 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı çelik konstrüksiyonlu idari bina yapım çalışmaları da devam ediyor. Altyapı, zemin iyileştirme, taş duvar örümü, betonarme duvar yapım çalışmalarının tamamlandığı jeotermal sera sahasında MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda kısa süre içerisinde 2 bin metre derinliğe sahip reenjeksiyon kuyusu yapımına ilişkin çalışmalara da başlanılacak. Önemli bir yatırım olarak şehre kazandırılacak ve 2023 Mayıs sonu itibariyle faaliyete geçirilmesi planlanan Cip Köyü Jeotermal Sera Alanı'nda yılda ortalama 20 milyon yerli fide (Ata Tohumu) üretimi planlanıyor. Üretilecek 20 milyon yerli fidenin 5 milyon adeti ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak. Bölgede tek olma özelliği taşıyan jeotermal sera sahasının ikinci etabını oluşturacak çalışmayla da şehre 35 bin metrekarelik bir jeotermal sera sahası kazandırılacak. Bu çalışmanın da 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor" denildi.