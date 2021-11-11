Elazığ Belediyesinden ‘kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri

Elazığ Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) iş birliğiyle belediye personellerine yönelik ‘kadına yönelik şiddet ile mücadele' semineri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen seminerde aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip, kadına yönelik şiddetin türleri ve bu şiddetten korunma biçimleri, psikososyal destek, tıbbi, hukuki ve maddi destek ile şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı.

Seminer yöneticisi tarafından, kadına yönelik şiddet ile mücadelede daha iyi bir koordinasyon ve iş birliği mekanizmasının sağlanması için şiddet görüldüğünde nerelere başvuru yapılabileceği ve ne gibi hizmetler alınabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Seminerde, İçişleri Bakanlığı tarafından, uygulanmaya başlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil uygulaması hakkında da bilgiler verildi.

Verimli geçen program karşılıklı görüş alışverişi soru-cevap bölümüyle sona erdi.