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Elazığ Belediyesinden konteyner kent kurulumuna destek

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD öncülüğünde kurulacak olan konteyner kent çalışmalarında Elazığ Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD öncülüğünde kurulacak olan konteyner kent çalışmalarında Elazığ Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor. Yeşilyurt ilçesinde AFAD öncülüğünde kurulacak olan konteyner kent çalışmalarında Elazığ Belediyesi ekipleri de destek sunuyor. Elazığ Belediyesi 11 iş makinesi ve 20 personel ile konteyner ve çadır kentlerin kurulumunun yapılacağı bölgelerin alt yapılarının hazırlanması için çalışma yürütüyor.

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