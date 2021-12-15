Elazığ Belediyesi'nden miniklere sinema keyfi

Elazığ Belediyesi, ana sınıfı öğrencilerini 'Mini Gösteri Merkezi'nde ağırlayarak sinema keyfi sundu.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak ve anı kültürü oluşturmak amacıyla hizmet sunan Mini Gösteri Merkezi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda merkez, Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu Ana Sınıfı öğrencilerini ağırladı. Pandemi kurallarının uygulandığı sinema etkinliğinde miniklere patlamış mısır ikramı yapıldı. ‘Kuzular Firarda' adlı animasyon filmini izleyen miniklerin keyfi, yüzlerine ve kahkahalarına yansıdı.

Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Öğretmeni Yasemin Akkuş, “Elazığ Belediyesinin Mini Gösteri Merkezi'nde sinema etkinliği olduğunu duyunca arkadaşlarımızla beraber öğrencilerimizi getirmek istedik. Pandemi nedeniyle çocuklarımız 2 yıldır sinemaya gidememişlerdi. Sinemaya gitme imkanı olmayan çok fazla öğrencimiz var. Onları belediyenin bu etkinliğine getirelim dedik. Bu etkinliğin çocuklarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız sinemayı görecekler, öğrenecekler ve büyük ekranda izleme imkanı bulacaklar. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na bu noktada teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını ifade eden çocuklar da Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.