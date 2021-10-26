Elazığ Belediyesinden soğuğa dayanıklı yeşillendirme çalışmaları

Elazığ Belediyesi, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha yeşil bir Elazığ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, şehir genelinde yeni park alanlarını hizmete sunarken yeşil alanlarda da çim ekimi, çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsimsel koşullara uygun çiçek dikim ve çimlendirme çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından park, bulvar, kavşak ve orta refüjler yeniden şekillendiriliyor. Şehir genelinde 2021 yılının ekim ayına kadar toplam 66 bin metrekarelik alanda hydroseeding yöntemiyle çim ekimi gerçekleştiren ekipler, sonbahar süresince de çim ekim çalışmalarını soğuğa dayanıklı gerçekleştirerek kentin daha yeşil bir görünüm kazanmasını hedefliyor.