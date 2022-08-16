İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ Belediyesinden süs havuzları temizliği

Elazığ Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent için şehrin tüm noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Daha temiz bir Elazığ için 7 gün 24 saat ve yoğun bir tempoda çalışan belediye ekipleri, şehir genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu doğrultuda Elazığ genelinde bulunan süs havuzlarının bakım-onarım ve temizliğini yaptı. Elazığ Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, şehir merkezinde bulunan havuzların içine atılan çöpler titizlikle temizlenirken, havuzların tıkanması önleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.