Elazığ Belediyesinden süs havuzları temizliği

Daha temiz bir Elazığ için 7 gün 24 saat ve yoğun bir tempoda çalışan belediye ekipleri, şehir genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu doğrultuda Elazığ genelinde bulunan süs havuzlarının bakım-onarım ve temizliğini yaptı. Elazığ Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, şehir merkezinde bulunan havuzların içine atılan çöpler titizlikle temizlenirken, havuzların tıkanması önleniyor.