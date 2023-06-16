Elazığ Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

Elazığ Belediyesi, 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, öğrenci velisi ve sınav görevlileri için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “17-18 Haziran tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin sınav noktalarına ulaşımlarında herhangi bir sorun yaşamamaları için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede müdürlüğümüz 17 Haziran Cumartesi günü ve 18 Haziran Pazar günü 08.00 ve 15.00 saatleri arasında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacaktır. Ücretsiz ulaşım hizmetinden sınav giriş belgesini gösteren tüm öğrenciler, velilerinden bir tanesi ve sınav görevlileri yararlanacaktır. Düzenleme doğrultusunda ayrıca yoğunluğun yaşanabileceği güzergâhlarla otobüs güzergâhında yer almayan sınav merkezlerine ek otobüs seferleri düzenlenecektir” denildi.