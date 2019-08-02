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Elazığ Belediyespor, Emre Bayram'ı kadrosuna kattı

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, dış transfer çalışmaları kapsamında, Bayburt İl Özel İdarespor’dan Emre Bayram’la 2 yıllık anlaşma sağladı.

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, dış transfer çalışmaları kapsamında, Bayburt İl Özel İdarespor'dan Emre Bayram'la 2 yıllık anlaşma sağladı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesi Afyon'da 2. etap kampını gerçekleştiren Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak Bayburt Özel İdarespor'da forma giyen Emre Bayram'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Emre, Afyon kampına katıldı.


1994 Trabzon doğumlu olan ve orta sahanın her iki kanadında görev yapabilen Emre, profesyonel kariyerine 1461 Trabzon'da başladı. Daha sonra sırasıyla Maltepespor, Diyarbekirspor, Sandıklıspor, 1920 Maraşspor, Erzinspor, Erbaaspor, Batman Petrolspor gibi takımlarda forma giyen Emre, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında itibaren Bayburt Özel İdarespor'da oynadı. Geçen sezon toplam 29 lig, 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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