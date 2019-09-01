Elazığ Belediyespor FK: 1 - Ağrı 1970 Spor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 1. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, evinde karşılaştığı Ağrı 1970 Spor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Elazığ Gençlik Merkezi
Hakemler: Batuhan Bayar, Alper Uslu, Ozan Bekar
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Burak Keskin, Muhammet Can Öztürk, Arif Şahin, Emre Bayram, Mazlum Öndil, Nihat Apaydın (Cenk dk. 68), Metehan Andaç Özlü (Ferhat dk. 87), Samet Aydın, Burak Kavlak, Gökhan Aydaş (Serhan dk. 79)
Ağrı 1970 Spor: Gökhan Yenigün, Seyit Gazanfer (Tolga dk. 65), Yakup Kayış, Furkan Kopuz, Berk Kal, Oğuzhan Yıldırım, Erol Can Akdağ, Özgen Erdem, Cemal Doğu (Semih Mustafa Dk. 65), Gökhan Özer, Murat Kara
Goller: Burak Kavlak (Dk. 61) (Elazığ Belediyespor FK), Yakup (Dk. 90+1) (Ağrı 1970 Spor)
Sarı Kartlar: Burak Keskin, Metehan Andaç, Nihat, Mazlum, Arif (Elazığ Belediyespor FK), Oğuzhan, Özgen, Yusuf Tokuş (Teknik Sorumlu) (Ağrı 1970 Spor)