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Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri yapacak

TFF 3.

Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor'da futbolcu seçmeleri gerçekleştirileceği bildirildi.


Geçtiğimiz günlerde isim değişikliğine giderek Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü ismini alan Elazığ ekibi, futbolcu seçmeleri yapacak. 10-14 Temmuz tarihleri arası her gün saat 17.00'da kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek olan seçmelere profesyonel takım bünyesinde yer almak isteyen herkesin katılabileceği duyuruldu.


Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları yönetiminde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen futbolcu seçmelerine 60 isim katılmış, yetenekli bulunan 1 oyuncu takımın bünyesinde kazandırılmıştı.

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