Elazığ Belediyespor, ilk galibiyetini aldı

Lig 2. Grup'un 8. Haftası'nda konuk ettiği Ofspor'u 1-0 mağlup eden Elazığ Belediyespor, galibiyet hasretini sona erdirdi.

Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, Lig 2. Grup'un 8. Haftası'nda Ofspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maç öncesi geride kalan 7 haftada 6 maça çıkan ve 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle son sıraya kadar gerileyen Elazığ ekibi, Teknik Direktör Ümit Dohman'ın takım başına geçmesinin ardından çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk galibiyetini getiren gol ise 26. dakikada Gökhan Aydaş'ın ayağından geldi.

Ligdeki puanını 7'ye yükselten Kırmızı - Lacivertli ekip, ligin 9. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek.