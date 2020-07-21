Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Elazığ Belediyespor'da, kongre tarihi belli oldu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Başkan Ahmet Toprak'ın görevi bırakacak olmasından dolayı Kırmızı - Lacivertli ekip, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Olağanüstü Genel Kurul'un 5 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci genel kurulun ise 12 Ağustos Çarşamba günü aynı saat ve yerde tekrarlanacağı aktarıldı.