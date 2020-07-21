İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor

Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan Elazığ Belediyespor’da, kongre tarihi belli oldu.

Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Elazığ Belediyespor'da, kongre tarihi belli oldu.


TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Başkan Ahmet Toprak'ın görevi bırakacak olmasından dolayı Kırmızı - Lacivertli ekip, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Olağanüstü Genel Kurul'un 5 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği bildirildi.


İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci genel kurulun ise 12 Ağustos Çarşamba günü aynı saat ve yerde tekrarlanacağı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.