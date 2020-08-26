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Elazığ Belediyespor'a 3 transfer daha

Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 3 transfer daha gerçekleştirdi.


TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi transferlerine ara vermeden devam ediyor. Bugüne kadar 7'si iç 14 dış olmak üzere 21 oyuncuyla anlaşan kırmızı-lacivertli ekip, son olarak 3 ismi daha kadrosuna kattı. Elazığ Belediyespor, Kozanspor FK'dan sol kanat Yaşar Kaan Yılmaz, BAL ekibi Mucur Yabanlıspor'dan ön libero Cihan Akyar ve Bucak Belediye Oğuzhanspor'dan sağ kanat Alper Süren'le sözleşme imzaladı.

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