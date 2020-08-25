İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ Belediyespor'a 4 transfer

Elazığ Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında 4 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.


TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, 3'ü dış, 1'i iç olmak üzere 4 oyuncuyu daha renklerine bağladı.


Dış transferde şu ana kadar Fethiyespor'dan sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır, Ofspor'dan ön libero Barış Çiçek, Çatalcaspor'dan ön libero İsmail Sevindi ve Gölcükspor'dan santrfor Barış Kazer'le sözleşme imzalayan Elazığ temsilcisi, son olarak Pazarspor'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci Duhan Çağlar Akdağ ile stoper Mehmet Eksik ve Somaspor'dan kaleci Ömer Kavurkacı'yı kadrosuna kattı. Elazığ Belediyespor, iç transferde ise Ferhat Canlı ile sözleşme imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.