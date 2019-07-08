Elazığ Belediyespor'dan 10 imza

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip teknik heyetin direktifleri doğrultusunda 10 isimle yeniden anlaşma sağladı.

Konuya ilişkin olarak kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, iç transfer çalışmaları kapsamında kalecimiz Engin Olgun, stoperlerimiz Enver Abdullah Filiz, Burak Keskin, orta saha oyuncularımız Muhammet Can Öztürk, Mazlum Öndil, Nihat Apaydın, Cenk Cengiz, Arif Şahin, Ferhat Canlı ve Burak Altıngök ile yeniden anlaşma sağlamıştır. İç ve dış transfer çalışmalarımız yönetimimiz ile teknik heyetimizin istişareleri doğrultusunda büyük titizlikle devam edecektir” denildi.