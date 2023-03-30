Elazığ Belediyespor'un 3 boksörü çeyrek finalde

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Elazığ Belediyespor Kulübü'nün 3 boksörü çeyrek finale kaldı.

Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'da devam ediyor. 61 ilden 448 erkek ve 236 kadın sporcunun katılımıyla Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen şampiyonaya Elazığ Belediyespor Kulübü 5 sporcu ile katıldı. 26 Mart'ta başlayan ve 1 Nisan'da oynanacak olan final maçlarıyla sona erecek olan şampiyonada, 3 boksör çeyrek finale yükselirken, 2 boksör ise şampiyonadan elendi.

Şampiyonaya 5 sporcu ile katıldıklarını kaydeden oks Takımı Antrenörü Cemil Döndü, “Elazığ Belediyespor Kulübü olarak şampiyonada 5 sporcu ile yer aldık. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlanmıştık. Karşılığını aldığımızı görüyoruz. 3 sporcumuz çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. İnanıyorum ki bu şampiyonadan madalyalarla döneceğiz. Uzun bir dönemin ardından Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla 2021 yılında tekrar aktif hale getirilen Elazığ Belediyespor Boks Takımı'mız 2 yıl içerisinde önemli başarılar elde etti. Bu başarıları sürdürmeye devam ediyoruz. Başarılı sonuçlar almamızda Şerifoğulları'nın büyük emekleri vardır. Her daim maddi ve manevi olarak yanımızda yer aldı. Kıymetli başkanımıza şahsım ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılarımız artarak devam edecektir” dedi.