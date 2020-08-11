İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ Belediyespor'un yeni başkanı Tuncay Kaymak oldu

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Belediyespor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Belediyespor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.


TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor'da başkan Ahmet Toprak'ın istifası sonrası alınan karar gereği Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Elazığ Belediyespor Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.


Konuya ilişkin olarak Elazığ Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda başkanlığa Tuncay Kaymak seçilmiştir. Yeni başkanımız Tuncay Kaymak ve 2. Başkanımız Serkan Gündoğdu, 14 Ağustos Cuma Günü saat 14.00'te Elazığ Belediyespor Kulüp Tesisleri'nde basın mensupları ile tanışma toplantısında bir araya gelecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.