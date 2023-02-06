İhlas Haber Ajansı

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Elazığ bir bina çöktü, biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki son depremin ardından Elazığ'da bir bina çöktü. Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde bir bina çöktü. Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor.


Başka göçüklere karşı ilde tarama faaliyetleri sürüyor.

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