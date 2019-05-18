Elazığ bölgesi hakemlerinden Aksu, hakemliğe veda etti

Elazığ Bölgesi Bölgesel Lig Hakemi Atakan Aksu kariyerini Elazığ 2. Amatör Küme'de oynanan Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında sembolik olarak 3 dakika görev yaptıktan sonra hakemlik kariyerini sonlandırdı. 2003 yılında başlayan ve 16 yıl aralıksız devam eden hakemlik kariyerinde 25 profesyonel lig, 300'ün üzerinde ise Bölgesel Amatör Lig ve İl müsabakaları görevi bulunan Aksu, Şekerspor - Beyhan Belediyespor 2. Amatör Küme maçıyla kariyerini sona erdirdi. Maçın 3. dakikasından sonra Furkan Ekinci'ye görevi devreden Aksu, futbolcuların omzunda kenara getirildi.

Hakem Aksu'ya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Münir Yılmaz ve Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür tarafından plaket, İl Hakem Kurulu Başkanı İnanç Özgen tarafından da çiçek verildi.

Şekerspor ve Beyhan Belediyespor camiasına kendisine bu imkanı sağladığı için teşekkür eden Aksu, “2003 yılında başladığım hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyorum. Bu süreçte çok güzel dostluklarım oldu. Bu süreçte bana emek veren Merkez Hakem Kurulu üyelerine, İl Hakem camiasına ve sporcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gönlünü kırmış olduğum, yanlış karar verdiğimiz insanlar olmuştur. Haklarını helal etmelerini istiyorum, ben ediyorum. Yüce rabbim nasip ederse bundan sonra gözlemci olarak devam edeceğiz. Elazığ'a bana verdiği bu görev için teşekkür ediyorum” dedi.