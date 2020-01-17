Elazığ da 125 bin öğrencinin karne heyecanı

Elazığ'da 125 bin 636 öğrenci karne heyecanı yaşayarak yarı yıl tatiline girdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2019-2020 eğitim öğretim yılında 515 okulda 125 bin 636 öğrenci ile 9 bin 237 öğretmen yarı yıl tatiline girdi. Eğitim öğretimde ilk dönemin bitmesiyle birlikte sabahın erken saatlerde okula gelen öğrenciler karnelerini aldı. Karne alan öğrenciler tatile girmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrencilere bu heyecanlı gönünde velileri de eşlik etti.

Her karne dağıtımında farklı duygular yaşadığını ifade eden Sınıf Öğretmeni Gülşen Arslan, “Bu sınıf bir bütün olarak başarılıdır. Gurur verici bir durum. Bir öğrenci ile değil hepsi ile çalıştığım için çok mutluyum. 27 karne dağıttım. Eğitim süreci bir bütündür hiçbir zaman birbirinden kopmayan bir süreçtir. Yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirsinler. Gelecekte en iyisine ulaşmak için bol bol okuyoruz. Tatil boyunca çok kitap okuyup dinlenmeliler akraba ziyaretlerinde bulunmalarını önerdim” dedi.

İlk kez teşekkür alan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Selin Dilek, “Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Ara tatilde gezeceğiz. Kitap okuyacağım” diyerek düşüncelerini aktardı.

Çok heyecanlı olduğunu belirten 4'üncü sınıf öğrenci Emre Kılıcasrlan'da, “İlk kez taktir aldım. Çok çalıştım. Daha da çok çalışmaya devam edeceğim"ifadelerini kullandı.