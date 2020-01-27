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Elazığ depreminde bir köydeki evlerin hepsinde hasar oluştu

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 lik depremin merkez üssü Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş köyünde evlerin bir kısmı yıkılırken tamamı hasar gördü.


Elazığ'a 60 km uzaklıktaki Çevrimtaş köyünde evlerin ve ahırların neredeyse hepsinde hasar meydana geldi. Bazı ev ve ahırlar yıkıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği köyde, ilk müdahaleyi Jandarma ekipleri yaptı. Ulaşımın güçlükle yapıldığı köyde onlarca hayvan telef olurken, neredeyse tüm yapıların deprem sonrası hasar gördüğü belirtildi.

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