Elazığ derbisi Aksaray Gençlikspor'un

Grubun 7. haftasında Fırat Üniversitesi GSK ile Aksaray Gençlikspor, Elazığ derbisinde karşı karşıya geldi. Maçı Aksaray Gençlikspor 4-2 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Aksaray Gençlikspor ile Fırat Üniversitesi GSK Elazığ derbisinde kozlarını paylaştı. 12 takımın mücadelesine devam ettiği 2. Grup'ta cumartesi günü Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Aksaray Gençlikspor oldu. Furkan Keleş'in hattrickle tamamladığı maçta Aksaray Gençlikspor'un diğer golü Enes Altun'dan geldi. Fırat Üniversitesi'nin gollerini ise Emircan Kotan ile Mesut Yaylı attı.

7. maçında 6. galibiyetini alan Aksaray Gençlikspor zirve takibini sürdürürken, Fırat Üniversitesi GSK yenilgi serisini bozamadı.