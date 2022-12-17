Elazığ Derbisi EBK'nın

haftasında Elazığ takımlarını karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Elazığ Basketbol Kulübü oldu.

haftası Elazığ derbisine sahne oldu. İl Özel İdare Spor Kompleksinde oynanan maçta Elazığ İl Özel İdare ile Elazığ Basketbol Kulübü karşılaştı. Maça etkili başlayan Elazığ İl Özel İdare ilk periyodu 23-13 önde geçti. İkinci periyotta Elazığ Basketbol Kulübü farkı eritmeyi başarsa da devreye Elazığ İl Özel İdarenin 40-39 üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta öne geçen EBK, durumu 62-51 lehine yaptı. Son periyotta farkı açan Elazığ Basketbol Kulübü, parkeden 85-74 galip ayrılmayı başardı.