Elazığ derelerinde ıslah çalışması sürüyor

Elazığ'da İl Özel İdare ekiplerinin derelerde ıslah çalışması sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi, kent genelindeki derelerde drenaj ve ıslah çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Palu ilçesine bağlı Karacabağ köyünde tarımsal alanların sulamasında kullanılan ancak zamanla birikintiler oluşmasından dolayı su akışının yetersiz kaldığı derelerde drenaj ve dere ıslah çalışması yaptı. Ekip tarafından yapılan çalışma sonrasında tarım alanları daha bol sulama suyuna kavuşmuş oldu.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Karacabağ Köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, “Tarımsal arazilerimizin suyunun bir bölümü bu derelerden gelmektedir. Zamanla derelerde oluşan söğüt ağaçlarından dolayı suyumuz yetersiz kalarak tarımsal arazilerimize yetişmemekteydi. Çalışmaların tamamlanmasıyla suyu arazimize yetiştireceğiz” dedi.

Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, “Yatırım programımızda yer alan sulama projeleri gerçekleştirilen çalışmalar bir bir hizmete açılmaktadır. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan ve daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yeni sulama projelerinin yanın da mevcut sulama projelerinin de bakım ve ıslahı yapılmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde Karacabağ köyünün tarımsal sulamasında kullanılan derelerde drenaj ve dere ıslah çalışması yapıldı” denildi.