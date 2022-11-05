Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğünden jandarma ekiplerine bilgilendirme

2022-2023 av döneminde av koruma-kontrollerinde ve diğer konularda daha etkin ve verimli çalışmalarının yapılabilmesi için, Elazığ il Jandarma Alay komutanlığına bağlı Karakol komutanlıklarında görev yapan jandarma personellerine eğitim verildi. Yapılan eğitimlerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu , 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, biyokaçakçılık ve diğer mevzuatlar konularında bilgilerin güncellenmesi amacıyla eğitim verildi.

Elazığ İl Şube Müdürü Hüseyin Çelik tarafından sahalarda daha etkin ve verimli koruma-kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularında bilgiler anlatıldı.