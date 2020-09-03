Elazığ Doğukent Stadı denetlendi

Elazığ'da geçici olarak profesyonel takımların karşılaşmalarını oynayacağı Doğukent Stadı TFF tarafından denetlendi.

Elazığ'ın profesyonel liglerdeki takımları Elazığspor ile Karakoçan FK'nın 2020-2021 Sezonu'nda maçlarını oynayacakları Doğukent Butik Stadı, TFF tarafından denetlendi. TFF yetkili zemin uzmanı tarafından geçer not alan Doğukent Stadı, Ankara'dan gelecek olan heyet tarafından bir denetime daha tabi tutulacağı, maçların oynanıp, oynanmayacağına karar verileceği kaydedildi.

İncelemede bulunan Stad Denetmeni TFF Zemin Uzmanı Yılmaz Yücekaya, Stadın yüzde 99'unun tamamlandığını, küçük eksikliklerin de giderilerek Elazığ'a standartların üstünde bir tesis kazandırıldığını aktardı.

Elazığspor ve Karakoçan FK'nın maçlarını Doğukent'te oynatmayı planladıklarını aktaran Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Allah'a çok şükür sahamız futbol oynama hazır, sadece bir iki tane ufak rötuşumuz kalmış. Onlar da bu hafta içerisinde tamamlanır. Bu sezonu burada başlatmayı planlıyoruz. İlimize gerçekten nezih bir saha kazandırdık, çünkü bu saha profesyonel takımlarımız için planlanan bir saha değil. Yeni Şehir Stadyumu hızla devam ediyor. Orada da yüklenici firmaya 600 gün süre vermiştik, O süre içerisinde inşallah sahamızı teslim alırsak, bu sahamızı da amatör takımlara, Bölgesel Amatör Lig takımlarımıza inşallah bırakacağız” dedi.